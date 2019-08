Jest akt oskarżenia w sprawie Dominiki K. Grozi jej do 5 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała dzisiaj do warszawskiego sądu akt oskarżenia ws. mecenas Dominiki K., żony mecenasa Ryszarda Kalisza. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego, kiedy prawniczka prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości. Grozi jej do 5 lat więzienia.

O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu poinformowała Wirtualną Polskę p.o. rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Mirosława Chyr.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza akt oskarżenia przeciwko Dominice K. Dominika K. została oskarżona o prowadzenie w dniu 15 lutego 2019 r. na terenie stacji benzynowej w Warszawie samochodu w stanie nietrzeźwości i narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego syna - informuje WP Mirosława Chyr.

Podczas pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanej o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Dominika K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres 1 roku, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł.

Prokuratura wniosku nie zaakceptowała. Argumentowała, że w przypadku prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości minimalny okres środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata (maksymalnie 15 lat), ponadto sprawca jest zobligowany do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tyś zł (maksymalnie 60 tys. zł). Po postawieniu dodatkowego zarzutu nie przyznała się do winy. Złożyła wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora.