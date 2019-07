Jest akt oskarżenia przeciwko posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu. Miał przyjąć ogromne łapówki

Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu. Jako wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL miał przyjąć łapówki w kwocie ponad 730 tys. zł, dwa ekskluzywne zegarki o łącznej wartości prawie 26 tys. zł oraz nieruchomości w Chorwacji. Zarzuty dotyczą też plagiatu pracy doktorskiej.

Stanisław Gawłowski jest oskarżony o to, że w okresie od stycznia 2011 roku do końca czerwca 2013 roku przyjął korzyść majątkową w postaci co najmniej 405 tysięcy złotych w gotówce od przedsiębiorcy Krzysztofa B. W zamian, wykorzystując swoją pozycję wiceministra, miał oferować przedsiębiorcy przychylność, poparcie oraz pomoc w zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.