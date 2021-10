Jesienny redyk. Stado owiec stratowało mężczyznę

Choć wydarzenie to wyglądało niezwykle dramatycznie, to skończyło się jedynie na kilku siniakach. - Mężczyzna sam odjechał swoim samochodem do domu. Dzwoniłem do jego syna i okazuje się, że jest wszystko w porządku - zapewnił w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim" Tadeusz Królczyk, wójt Ochotnicy Dolnej.