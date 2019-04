Jerzy Zięba: wiedziałem, że nie sprzedaję leków

Zamknięty magazyn ze wszystkim produktami, które oferuje firma Jerzego Zięby, to efekt działania policji, która w poniedziałek zabezpieczyła cały towar, który był w pomieszczeniach w Rzeszowie. – Funkcjonariusze zabezpieczyli wszystko, choć tutaj nic nie jest produktem leczniczym – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską przedsiębiorca Jerzy Zięba.

Podejrzany o handel lekami w Internecie Jerzy Zięba oraz dwoje członków Zarządu firmy wyjaśniają : ”nie mieliśmy wiedzy, iż oferowane produkty stanowiły produkty lecznicze według niczym nieuzasadnionego poglądu prof. Elżbiety Anuszewskiej z Narodowego instytutu Leków. Żaden z oferowanych produktów nie jest produktem leczniczym i nie znajduje się w „Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

– Koenzym Q10 w dawce 100 mg nie jest lekiem – odpowiada Jerzy Z. Dodaje, że nigdzie na świecie nie jest to lek. – Co więcej, w ekspertyzie mowa jest o subsatncji ubiquinon, a my sprzedawaliśmy ubiquinol. Różnica jest w konstrukcji chemicznej i w działaniu. Widać, że eksperci nawet nie wiedzą o tym – ocenia Zięba.