Jerzy Z. skazany. Wpis pogrążył znanego znachora

Znachor Jerzy Z. skazany. Przegrał z lekarzami

- Sąd uznał Jerzego Z. za winnego i skazał go na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie - poinformowąła w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" Katarzyna Błaszczak z biura prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wyrok wobec Z. nie jest prawomocny, a znachor już zapowiedział złożenie sprzeciwu, co oznacza, że sprawa przeniesie się do sali rozpraw. Pierwsze spotkanie w sądzie odbędzie się jeszcze pod koniec lutego.

Znachor Jerzy Z. skazany. "Odrąbałbym im te durne lekarskie łby"

Chociaż wpis szybko został usunięty, Wielkopolska Izba Lekarska złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa. Sprawa trafiła do prokuratury, ta jednak natrafiła na poważne problemy.

- Chodzi o to, że nie ma osób, które widziały ten wpis "na żywo", w oryginale na profilu Jerzego Z. Wszyscy mówią, że go widzieli, ale jedynie jako screen. Próbujemy dotrzeć do tego wpisu w oryginale - tłumaczyła wtedy Prokuratura Rejonowa w Poznaniu.