Jerzy Wenderlich przejdzie do KO? Szykuje się transfer polityków z SLD

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. We wtorek ma dojść do transferu polityków SLD do Kolacji Obywatelskiej. Wśród nich ma być m.in. Jerzy Wenderlich.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jerzy Wenderlich i Włodzimierz Czarzasty (East News)

W poniedziałek pojawiła się informacja, że posłanka SLD Katarzyna Piekarska odchodzi z partii. Nieoficjalnie mówi się, że jesienią wystartuje do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Oprócz niej na listach ma znaleźć się Grzegorz Napieralski oraz inni działacze SLD.

Teraz pojawiają się nazwiska kolejnych polityków SLD, którzy opuszczą szeregi partii. Portal Onet.pl podaje, że Jerzy Wenderlich ma ogłosić swoje odejście z SLD i dołączyć do Koalicji Obywatelskiej. Wenderlich ma startować do Senatu z Włocławka z list KO.

Sam zainteresowany na razie nie potwierdza tych doniesień. A co na to szef SLD? Włodzimierz Czarzasty przekonywał w rozmowie z portalem, że Wenderlich wystartuje do Senatu jako kandydat SLD. Z kolei Platforma ma jedynie udzielić mu poparcia.

Zobacz także: Prowadził pod wpływem alkoholu. Kamil Durczok przeprasza

We wtorek ma dojść do transferu nie tylko Wenderlicha, lecz również innych polityków SLD. To z kolei nie podoba się członkom Koalicji Obywatelskiej.

- Przez LGBT przegraliśmy wybory europejskie. A Schetyna nie wyciągnął żadnych wniosków. Przecież Wenderlich to symbol SLD. Po co nam takie transfery? — mówi jeden z posłów Platformy Obywatelskiej w rozmowie z Onetem. - Schetyna ewidentnie sądzi, że przegra wybory i chce mieć wtedy spacyfikowaną konkurencję, tak, aby pozostał jedynym liderem opozycji - dodaje inny polityk.