Jerzy Urban niewinny. Decyzja sądu w sprawie o obrazę uczuć religijnych

Zaskarżona grafika ukazała się na okładce tygodnika "Nie" w sierpniu 2012 roku, jako ilustracja do tekstu "Bóg umiera ze starości" o spadającej liczbie wiernych. Wzbudziła ona wiele kontrowersji.

Mokotowska prokuratura zarzuciła Urbanowi , że dopuścił do opublikowania "karykaturalnego wizerunku nawiązującego do wizerunku Jezusa, z mało inteligentnym wyrazem twarzy" - czym obraził uczucia religijne sześciu osób. Jak wskazywała wtedy prokuratura, wolność wypowiedzi nie jest nieograniczona, a ekspresja artystyczna nie może być "bez powodu obraźliwa dla innych".

Sąd: to wyraz artystycznej ekspresji

Zdaniem sądu, czyn Urbana "choć niewątpliwie obrażał uczucia pokrzywdzonych w tej sprawie, to nie stanowił znieważenia wizerunku Jezusa Chrystusa i związanego z nim kultu Najświętszego Serca Jezusowego". - Sporna ilustracja zamieszczona w tygodniku "Nie", choć dziełem artystycznym nie jest, to jest na pewno wyrazem artystycznej ekspresji" - dodała sędzia.

To już trzeci wyrok w sprawie "zdziwionego Chrystusa"

W uzasadnieniu orzeczenia zwrócono też uwagę, że ekspresja artystyczna wywołuje kontrowersje wśród odbiorców, ale nie każde takie zachowanie stanowi znieważenie. - Istotą znieważenia jest bowiem okazanie pogardy, która wyraża ujemny stosunek do wartości, jaką reprezentuje sobą człowiek - zaznaczyła sędzia Balcerzak-Danilewicz.

To już kolejny wyrok w tej sprawie. Pierwszy proces przed sądem rejonowym ruszył w maju 2014 roku. Po ponad czterech latach sąd orzekł, że Urban jest winnym obrazy uczuć religijnych sześciu osób i skazał go za to na grzywnę w kwocie 120 tys. zł.