Jerzy Owsiak odpowiada Adamowi Bielanowi. "Zaczęła się przedziwna narracja"

Według Jerzego Owsiaka już teraz wiadomo, że Festiwal Pol'and'Rock otrzyma status imprezy podwyższonego ryzyka. Porównanie festiwalu do Marszu Niepodległości ma nie być przypadkowe.



Co takiego mówił Adam Bielan? Senator PiS stwierdził, że cieszy się, iż ćwierć miliona osób na Marszu Niepodległości "w tak spokojny i pokojowy sposób manifestowało swoją miłość do ojczyzny". Na uwagę o racach, spaleniu flagi UE czy hasłach nawołujących do nienawiści Adam Bielan zareagował porównaniem Marszu Niepodległości do Festiwalu Pol'and'Rock.