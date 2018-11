Jerzy Owsiak bardzo gorzko o PiS. Kreśli czarny scenariusz

"Wielu Polaków akceptuje pisanie historii na nowo, wyrzucanie z niej czołowych postaci. Łatwo przyjmują, że człowiekiem wolności w 1980 r. był któryś z braci Kaczyńskich, nie Wałęsa. Może więc i mnie wygumkują?" - mówi szef WOŚP Jerzy Owsiak.

"Mamy rozmawiać o mojej Polsce kiedyś i dziś, więc ujmę to tak: jakie to były słodkie, spokojne lata 20-15 lat temu. Każdy dzień w miarę przewidywalny. Co ja mówię, tak było jeszcze pięć lat temu! Dziś wisi nad nami znak zapytania o obecność w Unii Europejskiej. Zastanawiamy się, czy PiS ma zamiar nas z niej wyprowadzić" - mówi Owsiak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".