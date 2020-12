Jerzy Owsiak: "nie poczułem pomocy i mocy Kościoła"

Jerzy Owsiak w rozmowie z "Faktem" skomentował zaangażowanie polityków w walkę z pandemią. - Dałbym im tylko jeden punkt i to tylko za to, że w ogóle istnieją - uznał. Jak zaznaczył, chodzi mu o "rządzących, o opozycję, o wszystkich, którzy reprezentując nas, z różnym światopoglądem, różnymi opcjami politycznymi".

Szef WOŚP spodziewał się zgodnych działań ponad podziałami. - Żeby potem mogli powiedzieć społeczeństwu, że zrobili wszystko, że pracowali dzień i noc, powiedzieć, co się udało, a co się nie udało. I powinni to robić na naszych oczach, transparentnie. Ale w przypadku polskich polityków w ogóle o tym nie można mówić - uznał.