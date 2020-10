Jerzy Owsiak broni lekarzy. Odpowiedział na materiał TVP

Jerzy Owsiak broni lekarzy. Odpowiada TVP

"Gdybym był waszym rektorem, to zrobiłbym tak - zaprosiłbym wszystkich was, studentów wszystkich roczników, na dziedziniec uczelni i skierowałbym do was następujące słowa: drodzy przyjaciele, jedni z was zaczęli studia, a inni już za chwilę ukończą naukę i rozpoczną wykonywanie zawodu lekarza i przed tymi z was jeszcze kolejnych kilka lat nauki i zdobywania praktycznej wiedzy. Ten czas będzie dla was być może bardzo, bardzo trudny. Świat ogarnęła pandemia koronawirusa" - pisze na Facebooku Owsiak.