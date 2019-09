Jerzy Meysztowicz zobaczył spot PiS. "Oszustwo. Nie dajcie się omamić"

Niecodzienna scena rozegrała się w studiu TVP Info. Prowadzący program pokazał najnowszy spot PiS-u i poprosił polityków o komentarz. - Idźcie na wybory 13 października, ale nie głosujcie nigdy w życiu na PiS - zaczął krzyczeć do kamery Jerzy Meysztowicz.

Po emocji spotu w TVP głos w studiu zabrał Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej reprezentujący Koalicję Obywatelską. - Trzeba byłoby zażyć jakieś lekarstwo, żeby wytrzymać to, co zostało zaprezentowane. To skandal. Jak można z pieniędzy publicznych robić reklamę wyborczą? Panie prezesie Kurski, chciałbym od pana dostać kopię faktury za puszczenie dwa razy spotu wyborczego PiS w TVP - grzmiał polityk.