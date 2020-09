Jelenia Góra. Kontrowersyjna interwencja policji w autobusie. Senator PO broni pasażera: wyrzucenie było bezprawne

"Par. 28 zakazuje kos, białej broni, broni i amunicji. Wystąpiłem przed chwilą z interwencją do KGP w tej sprawie" - tłumaczy senator, publikując zdjęcie pisma, jakie skierował do Komendanta Głównego Policji.

Jelenia Góra. Interwencja policji wywołała burzę

Do sytuacji doszło 30 sierpnia około godziny 21:00 w Jeleniej Górze. Jeden z pasażerów jadących autobusem miejskim przewoził hulajnogę elektryczną, na co zareagować miał kierowca pojazdu, który poprosił go o opuszczenie autobusu. Mężczyzna jadący wraz z dziećmi nie reagował, więc na miejsce wezwano policję.

Funkcjonariusze poinformowali go, że jeśli chce jechać dalej, musi zostawić hulajnogę na zewnątrz, albo będzie zmuszony opuścić pojazd. Mężczyzna nie wykonał ostatecznie poleceń policjantów, przez co został obezwładniony, wyprowadzony i zakuty w kajdanki.

Tak mnie potraktowała policja bo wszedłem z hulajnogą do autobusu.Udostępniajcie!!!.

Jelenia Góra. Policja tłumaczy interwencję

"Policjanci zatrzymali mężczyznę, który pomimo próśb kierowcy i policjantów nie stosował się do regulaminu przewoźnika oraz był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Ponadto mężczyzna podczas czynności znieważył interweniujących funkcjonariuszy oraz groźbą próbował zmusić ich do odstąpienia od wykonywania czynności" - czytamy w oświadczeniu. Policjanci informują, że za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem. Grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności.