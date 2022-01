Jeleń stratował myśliwego. 36-latka czeka operacja

Wypadek na polowaniu. Oczodół przebity porożem

Myśliwy dodaje, że prawdopodobnie uratowało go to, że gdy zobaczył młodego jelenia, zdążył się nieznacznie odsunąć. Przeżył, choć zwierzę zahaczyło go porożem i przebiło oczodół i połamało czaszkę. Na skutek urazu doszło też do naruszenia opony mózgowej.