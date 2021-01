Jelcz-Laskowice. Strzelanina w sklepie, ojciec zamordował syna. Nowe fakty

W poniedziałek informowaliśmy o tragedii, do której doszło na Dolnym Śląsku . W jednym ze sklepów budowlanych w Jelczu-Laskowicach ojciec śmiertelnie postrzelił syna z broni palnej. 37-latka nie udało się uratować.

Jelcz-Laskowice. Strzelanina w sklepie, nie żyje 37-latek

Prokurator Renata Procyk-Jończyk z Prokuratury Rejonowej w Oławie przekazała, że podejrzany o zabójstwo 37-letniego syna ojciec przebywa w szpitalu. Według oceny lekarzy, jego stan zdrowia nie pozwala na to, aby prokurator poprowadził czynności. Procyk-Jończyk zapowiedziała, że gdy tylko będzie to możliwe, zostaną one podjęte.