Jej zdjęcie znów obiegło świat. Ndakasi zmarła na rękach opiekuna

- To był zaszczyt wspierać i opiekować się tak kochającym stworzeniem, zwłaszcza wiedząc, jaką traumę doznała Ndakasi w bardzo młodym wieku. Można powiedzieć, że wzięła to po swojej matce Nyiransekuye, której imię oznacza "ktoś, który chętnie wita innych" - powiedział po śmierci gorylicy jej opiekun. - Słodka natura i inteligencja Ndakasi pomogły mi zrozumieć związek między ludźmi a małpami człekokształtnymi i dlaczego powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby je chronić. Jestem dumny, że nazwałem Ndakasi moją przyjaciółką. Kochałem ją jak dziecko, a jej wesoła osobowość wywoływała uśmiech na mojej twarzy za każdym razem, gdy wchodziłem z nią w interakcję - dodał.