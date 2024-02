Jedziesz do galerii? Nowe opłaty mogą zdziwić

Najbardziej niezadowolone są osoby, które przyjeżdżają do galerii, by pójść do kina lub do restauracji. Jednak niektóre z obiektów oferują dłuższe darmowe parkowanie, przysługujące na podstawie kinowego biletu. Jak podaje "Fakt", takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Galerii Katowickiej, gdzie darmowe parkowanie obowiązuje przez jedną godzinę, a za każdą kolejną należy zapłacić 4 zł. W przypadku posiadania biletu do kina za darmo można parkować przez 6 godzin.