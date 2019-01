Jedna koperta to za mało. Tutaj proboszcz oczekuje dwóch ofiar

Nie jedną, a dwie koperty z datkami przyjmują na kolędzie księża z parafii pw. św. Jana Pawła II w Gdańsku. Powód? Budowa sanktuarium. Pomysł proboszcza podzielił członków parafii. Tak jak sama budowa świątyni.

"Taca budowlana"

Proboszcz parafii wymyślił, że na budowę zbierać będzie datki także podczas kolędy. - Ludzie normalnie składają się co jakiś czas - przyznaje nam pan Andrzej, który należy do parafii. Dodaje, że parafianie przy okazji kolędy przekazywali pieniądze do koperty, zakładając, że składają się tym samym na budowę kościoła. - Ja tak też myślałem. Tymczasem na chwilę przed wizytą duszpasterską żona mi mówi, że ksiądz chce dwóch kopert. No i oczywiście się posprzeczaliśmy trochę. Ale poszedłem na mszę kilka dni później i usłyszałem to samo. Jestem oburzony - mówi pan Andrzej.