Jechali nową trasą tramwajową. Trzaskowski powinien ich posłuchać

Wielkie święto w Warszawie. We wtorek z samego rana ruszyły tramwaje do Wilanowa. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski określił to jako sukces, ale mieszkańcy Warszawy mówią o "słodko-gorzkiej" radości. Cała trasa wygląda jak jeden wielki plac budowy, a wokół zamiast zieleni szara betonoza.