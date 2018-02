Jaruzelski i inni zostaną zdegradowani? Posiedzenie już 1 marca

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że Rada Ministrów zajmie się projektem umożliwiającym odebranie stopni wojskowych. "Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego posiedzenie rządu w tej sprawie zostało przesunięte na 1 marca" - zaznaczył.

Praca nad projektem ustawy umożliwiającym odebranie stopni wojskowych m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu ma być pierwszym punktem posiedzenia Rady Ministrów. Jak informuje Dworczyk, chodzi również o to, by móc odebrać stopnie takim osobom, jak dowódca plutonu egzekucyjnego "Inki" (Danuty Siedzikówny, sanitariuszka 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK - red.). Przypomnijmy, że 1 marca to w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.