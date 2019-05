Jarosław Wałęsa gościem programu "Wyborczy Grill"

Europosłem jest od 2009 roku, teraz ubiega się o kolejną kadencję. Jarosław Wałęsa stanie w ogniu pytań Marka Kacprzaka w programie "Wyborczy Grill".

Jarosław Wałęsa będzie gościem Marka Kacprzaka w programie "Wyborczy Grill". Europoseł będzie odpowiadał na pytania prowadzącego, ale także te zadane przez was. Jeżeli chcecie go o coś zapytać, możecie zrobić to w komentarzu pod tym artykułem, albo bezpośrednio przez platformę dziejesie.wp.pl.