Jarosław Kuźniar odchodzi z Onetu

Jak informuje press.pl, z końcem czerwca Jarosław Kuźniar, współtwórca i prowadzący Onet Rano, kończy współpracę z Onetem. Planuje skupić się na niezależnych projektach w ramach agencji Kuźniar Media. Na Facebooku opowiadał także o nowej platformie audio i wideo Voice House. - To będzie jedna z platform, na której będę chciał pokazywać swoje treści audio i wideo. To będą dokumenty w różnych treściach i różnych formach - opowiadał na swoim profilu na Facebooku.

Kuźniar chce też produkować treści we współpracy z innymi mediami. - Jeśli okaże się, że na przykład w Wirtualnej Polsce możemy zrobić coś , co może porywać ich czytelników, to wierzę, że to zrobimy - wyjaśniał.