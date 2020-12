Jarosław Kaczyński w rządzie. Wiemy, czym dokładnie się zajmuje

Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego na początku października. Został powołany przez prezydenta na stanowisko wicepremiera, a także objął funkcję przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony. Po powołaniu szef KPRM Michał Dworczyk wyjaśniał, że komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować.