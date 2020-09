Jarosław Kaczyński w rządzie? Elżbieta Jakubiak: "Był sprawnym i decyzyjnym premierem"

- Kryzys w Zjednoczonej Prawicy został wywołany intencjonalnie, aby ułożyć pracę na kolejne trzy lata. Jarosław Kaczyński chciał zapewne wiedzieć, na co może liczyć ze strony koalicjantów i sprawdzić lojalność poszczególnych osób - mówi Wirtualnej Polsce Elżbieta Jakubiak. - Gdyby ten kryzys zdarzył się na rok przed wyborami, wtedy mógłby zachwiać wynikiem wyborczym. Teraz każdy zobaczył, że nie jest tak łatwo żyć przez trzy lata do wyborów bez pracy w rządzie - dodaje.

Jarosław Kaczyński w rządzie? "Jeżeli zostanie wicepremierem, będzie to nieeleganckie wobec Mateusza Morawieckiego"

Według Jakubiak, wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu byłoby jasnym sygnałem, że to on stanowi główne zaplecze i decyduje o tym, co się dzieje.