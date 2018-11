Jarosław Kaczyński szczerze pogardza Wałęsą. W sądzie było blisko do wybuchu

Wymieniali groźne spojrzenia, nie szczędzili sobie złośliwości. Starcie Kaczyńskiego i Wałęsy w sądzie było jak spotkanie bokserów na ważeniu przed walką. Daria Domaradzka-Guzik, ekspertka mowy ciała, odczytała, jakie uczucia wstrząsały zaciekłymi wrogami.

Lech Wałęsa rzucił na zaczepkę w stronę Kaczyńskiego: - Po co ja pana ministrem zrobiłem? To był mój błąd. - A po co ja pana prezydentem? - ripostował Kaczyński.

Szacunek dla Jarosława Kaczyńskiego, że wytrzymał

Dla Kaczyńskiego spotkanie było szczególnie trudne pod względem emocji. Co było zaskakujące, pojawił się w sądzie w asyście prawnika i ochroniarza, podczas gdy Wałęsie towarzyszyło wielu sympatyków. Po wymianie jeszcze kilku złośliwości, prezes PiS już nie kontynuował sporu. Odszedł na bok, pocierając dłonie - to właściwy jemu gest świadczący, iż woli stonować emocje.

Przypomnijmy, że Lech Wałęsa zranił Kaczyńskiego publikując serię wpisów na Facebooku. Twierdził, że Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku. W pozwie Karczyński domaga się przeprosin i przekazania 30 tys. zł na cele społeczne.

Wkurzając Kaczyńskiego, Wałęsa popełnia błąd

Każde nawiązanie do śmierci brata ("to była debata polityczna" - uzasadniał wypowiedź Wałęsa) w polityce głęboko dotyka prezesa PiS. "Powoduje autentyczny ból i najsilniejsze uczucia" - diagnozowali inni eksperci mowy ciała po wybuchu Kaczyńskiego w Sejmie, w lipcu 2017 roku. Wtedy sprowokowany krzyczał z mównicy sejmowej o zdradzieckich mordach .

- To był najwyższy poziom złości. Można było zauważyć przyspieszony, głęboki oddech, zaciskanie pięści, pocieranie ręką twarzy, drapanie po szyi i poprawianie okularów - ocenia ekspertka. Według niej najbardziej ciekawa była mowa ciała Lecha Wałęsy podczas składania zeznań. Zwłaszcza gdy tłumaczył, skąd wie, że Jarosław kazał lądować Lechowi (przypomnijmy, nie ma na to żadnych dowodów). - Zmęczony już długą rozprawą Wałęsa wyraźnie się ożywił. Nachylił się w kierunku sądu, a każde zdanie akcentował zaciśnięciem czy uderzeniem pięści. To pokazywało, że osobiście wierzy w to, co mówi - podsumowuje Daria Domaradzka-Guzik.