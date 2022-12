Kaczyński o nocnej awanturze. Nawet się nie zawahał

"Widzieliśmy obronę Putina"

- Cechuje nas służba wobec Polski - to są wartości republikańskie. Musimy poświęcić własne siły, by zwyciężyć. Scena polityczna w Polsce dzieli się na obóz patriotyczny - to my. Wczoraj w Sejmie widzieliśmy z drugiej strony obronę Putina - powiedział Kaczyński, komentując wczorajszą awanturę w Sejmie.