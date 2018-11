Jarosław Kaczyński podsumował wybory samorządowe. "Nasze zwycięstwo nie ulega najmniejszej wątpliwości"

- PiS odniósł kolejne zwycięstwo i to bardzo zdecydowane - powiedział podczas konferencji Jarosław Kaczyński. W jej trakcie zaprezentowano wyniki PiS w wyborach samorządowych.

- To są twarde liczby, twarde dane. Nasze zwycięstwo nie ulega najmniejszej wątpliwości - powiedział Kaczyński i stwierdził, że inne komitety wyborcze nie powinny tego podważać. - To jest abstrahowanie od faktów, żeby uchwycić to w sposób łagodny - uznał. - Te wybory są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi - zaznaczył.