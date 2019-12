Jarosław Kaczyński po operacji. Jan Maria Tomaszewski: pracuje cały czas z domu

Jarosław Kaczyński, po poważnym zabiegu, któremu poddał się niedawno, jest na zwolnieniu lekarskim. To jednak nie oznacza, że prezes PiS nie pracuje. Po prostu centrum zarządzania partią przeniesiono z ul. Nowogrodzkiej na Żoliborz.

W poniedziałek 9 grudnia prezes PiS wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu. W rozmowie z PAP przyznał, że do końca jeszcze nie doszedł do siebie. - Sądzę jednak, że powoli będę dochodził do sił, w tym sensie, żeby już móc normalnie chodzić, a potem normalnie funkcjonować - powiedział dziennikarzom. Stwierdził także, że chodzi już zupełnie nieźle.