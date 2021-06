Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu? Padła ważna data

- Jeśli Kaczyński odejdzie z rządu, to będzie sygnał, że idą przedterminowe wybory. W jednym z wywiadów Kaczyński wprost powiedział, że on widzi swój horyzont swojej misji jako wicepremiera do momentu kampanii wyborczej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.