Jarosław Kaczyński nie wszedł w skład Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa

Jednak, jak donosi Radio Zet, mimo że Kaczyński jest przewodniczącym nowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa, nie wszedł do Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa, Narodowego i Obrony. Opracowuje ono rekomendacje dla Rady Ministrów dotyczące działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa kraju.

Czy dołączenie prezesa PiS do kolegium to tylko kwestia czasu? "Nie zanosi się na to" - czytamy. - Aktualny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych – przekazany do publicznych konsultacji 7 września – nie zawiera propozycji zmian w składzie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa - ustaliło radio.