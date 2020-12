Jarosław Kaczyński nie pracuje? Posłowie pojechali na kontrolę

"Chcieliśmy poznać skład Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i zakres obowiązków wicepremiera Kaczyńskiego. Wicepremiera nie było w miejscu pracy, w KPRM, a z jego sekretariatem nie dało się skontaktować. Oznacza to, że jest to stanowisko fikcyjne" - poinformowała Platforma Obywatelska na Twitterze.

Jak podkreślił Paweł Olszewski, Jarosław Kaczyński nie przychodzi do pracy. - Nieobecność premiera Kaczyńskiego jednoznacznie potwierdza, że to stanowisko jest fikcyjne, tylko i wyłącznie do tego, aby pan premier Kaczyński miał wpływ i nadzór Bóg wie nad czym i zarazem pobiera gigantyczne wynagrodzenie, bo to już jest przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - powiedział.