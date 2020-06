Jarosław Kaczyński na Wawelu. 71. rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego

Nawiązał do dzieła Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość”. - W tekście, poza doświadczeniem rozbiorów, są również zawarte późniejsze osobiste przeżycia św. Jana Pawła II i jego słynne wołanie z Placu Zwycięstwa w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” i cud powstania "Solidarności” w 1980 roku. Zrodził się wtedy duch, który upominał się o prawa dla polskiej ziemi. Ale ten tekst św. Jana Pawła II ma także jasne przesłanie współcześnie. Przez nietolerancję, agresywne ataki i prowokacje ze strony zwolenników ideologii gender i LGBT próbuje się nam odebrać naszą polską i od przeszło 1050 lat - chrześcijańską ziemię - mówił Jędraszewski.

- Zgromadzeni dzisiaj, w tym świętym dla Kościoła i dla polskiego narodu miejscu, w katedrze na Wawelu, gdzie spoczywają prochy naszych królów i wodzów, i prochy naszych narodowych wieszczów, i gdzie od 10. lat znajduje się sarkofag pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, wołamy więc do naszego Ojca, „który jest w niebie”, aby zesłał Ducha Świętego i sprawił, aby obudził się duch naszego narodu, aby ten duch zaczął żyć nowym życiem – życiem wolności Bożych dzieci – i z nadzieją w zwycięstwo podjął walkę o to, by naszej polskiej, chrześcijańskiej ziemi zostały przywrócone jej prawa - powiedział abp.