Jarosław Kaczyński mówił o unijnym wecie. Polska i Węgry ze wspólnym stanowiskiem

Prezes PiS w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" zapowiedział, że w razie jakichkolwiek nacisków ze strony Brukseli, Warszawa zawetuje budżet Wspólnoty - również ten na walkę z koronawirusem. - Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia - mówił polityk.