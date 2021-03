Jarosław Kaczyński miał się zaszczepić, ale coś poszło nie tak

Jarosław Kaczyński nie przywiązuje wagi do "przyziemnych spraw"

Zdaniem rozmówcy "SE" prezes PiS ma na głowie dużo ważniejsze sprawy niż szczepienie. - Przesunęło się coś, ale prezes się zaszczepi. Jarosław chodzi w maseczce, przestrzega obostrzeń, choć prawdę mówiąc on wagi nie przywiązuje do takich przyziemnych spraw, on ciągle myśli o polityce, o Polsce. Przecież już dawno miał mieć także operację wszczepienia endoprotezy w drugiej nodze i do tej pory ona się nie odbyła - powiedział.