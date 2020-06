Jarosław Kaczyński i "chamska hołota". Barbara Nowacka komentuje burzę w Sejmie

Barbara Nowacka była gościem na antenie TVN24. Posłanka Koalicji Obywatelskiej była pytana o ostatnie wydarzenia w parlamencie. Według niej to była próba zakłócenia jej wystąpienia i to w "brutalny" sposób.

Odniosła się również do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że "w podręcznikach do savoir vivre jest dokładnie określone, że stać przodem do kobiety należy, gdy kobieta również stoi przodem, a w tym przypadku sytuacja wyglądała inaczej" - Przedziwne, że premier Morawiecki broni chamstwa swoich kolegów, którzy próbowali zakłócić moje wystąpienie - odparła posłanka Nowacka.

Wywiązała się kłótnia. - Sejm to nie jest Pana folwark, panie prezesie - zwrócił się do prezesa PiS Budka. - Całe to wotum nieufności to hucpa - odparł wicepremier Gliński. Głos zabrał też Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nazwał opozycję "chamską hołotą".