Jarosław Gowin nie zgadza się z Jarosławem Kaczyńskim. "Nie powiedziałbym tak"

Wicepremier odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS o polskim Kościele. - Wszyscy znamy wielu wspaniałych ludzi, którzy są niewierzący, ale kierują się twardymi i mądrymi zasadami - przekonuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas konwencji PiS w Lublinie Jarosław Kaczyński mówił o Kościele, który jego zdaniem jest "głosicielem jedynego powszechnego systemu wartości". - Dlatego jest ważny dla Polaków i polskich patriotów. Niezależnie, czy jest wierzący, agnostykiem czy niewierzącym. Odrzucamy nihilizm, bo on niczego nie buduje, tylko wszystko niszczy - tłumaczył.

Do słów prezesa PiS odniósł się na antenie Radia Kraków Jarosław Gowin. - Nie powiedziałbym czegoś takiego. Są inne wyznania chrześcijańskie z pięknym przesłaniem. Wszyscy znamy wielu wspaniałych ludzi, którzy są niewierzący, ale kierują się twardymi i mądrymi zasadami. Rozumiem te słowa tak, że chrześcijaństwo w wydaniu Kościoła Katolickiego jest zwornikiem polskiej tradycji. Nie należy tego rozumieć dosłownie - uważa wicepremier.

Minister kultury i szkolnictwa wyższego skomentował też start z ostatniego miejsca na liście. - To moja decyzja. Mamy w Krakowie świetną liderkę. Jako jeden z koalicjantów PiS mieliśmy pewną pulę wysokich miejsc. Wolałem je oddać moim koleżankom i kolegom z Porozumienia np. Jadwidze Emilewicz w Poznaniu. To wybitny polityk i przyszłość. Przyciągnie do nas wielu nieprzekonanych - twierdzi.