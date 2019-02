Jarosław Gowin: "nie" fałszywemu wyścigowi na obietnice

30-40 miliardów zł - tyle mają kosztować podatników obietnice, które padły na sobotniej konwencji PiS. Zdaniem Jarosława Gowina żadna partia nie jest w stanie ich "przelicytować". - Trzeba unikać fałszywego wyścigu na obietnice przedwyborcze - powiedział.

Wicepremier kilka godzin po konwencji PiS był uczestnikiem konferencji gospodarczej w Muszynie. Odnosząc się do propozycji, jakie padły z ust Jarosława Kaczyńskiego stwierdził, że "jeśli ktoś spróbuje przebić te zapowiedzi, które zostały dziś sformułowane, to tego się nie da zrealizować ."

Prezes PiS obiecał m.in. "500 plus" od pierwszego dziecka, zniesienie podatku PIT dla osób do 26 roku życia, a także tzw. trzynastkę dla emerytów. Według najostrożniejszych szacunków, będzie to kosztować podatników 30 mld zł. - Premier Morawicki i minister Czerwińska wszystko dokładnie policzyli - uspokajał Gowin, cytowany przez Polską Agencję Prasową.