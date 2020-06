Jarosław Gowin: mój syn Ziemowit jest dorosły i ma prawo do swoich poglądów

Ziemowit Gowin i jego piosenka "Państwo z dykty. Jarosław Gowin: "Mój syn jest dorosły"

- Mój syn jest dorosłym człowiekiem i ma prawo do własnych poglądów. Nawet jeśli się nie zgadzamy, również w kwestii mocnego przesłania tej piosenki, to nie wpłynie to na pewno na nasze doskonałe relacje osobiste. Mój syn, podobnie jak ja wcześniej, zajmuje się filozofią polityczną i będą go zachęcał, żeby raczej rozwijał się w tym kierunku, a nie zajmował się rozwijaniem talentu wokalnego - powiedział Jarosław Gowin.