Japonia. Zmuszali ją do farbowania włosów. Poszła do sądu i wygrała

Japonka z Osaki wygrała sądową batalię z rządem prefektury. Kobieta walczyła o odszkodowanie po tym, jak szkoła, do której uczęszczała, zmuszała ją do farbowania włosów, by nie odstawała od reszty uczniów.

Japonia. Zmuszali ją do farbowania włosów. Poszła do sądu Źródło: PAP