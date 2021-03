Japonia złożyła oficjalny protest na próby rakietowe Korei Północnej

Pierwsza taka próba za kadencji Joe Bidena

Jeśli informacje o tym, że użyte prze KRLD pociski były rakietami balistycznymi się potwierdzą, to będzie to pierwszy taki przypadek za kadencji Joe Bidena na stanowisku prezydenta USA. Pociski balistyczne bardzo duży zasięg i mogą zagraża bezpieczeństwu USA. - To znaczący krok dalej w porównaniu z wystrzeleniem pocisków krótkiego zasięgu, do czego doszło podczas weekendu - podkreśla Reuters.