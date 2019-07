Japonia. Mężczyzna podpalił studio animacji, są ofiary

Tragiczne doniesienia z Kioto. Około 10:30 nieznany mężczyzna podpalił budynek w którym mieści się studio produkcyjne animacji. Według wstępnych informacji podanych przez AP, 10 osób zginęło, wiele jest rannych.

Lokalna policja informuje, że ok. 10:30 rano mężczyzna wtargnął do studia Kyoto Animation i rozlał niezidentyfikowaną dotąd łatwopalną substancję, która wywołała pożar. Podejarzany sprawca - japoński czterdziestolatek - został już zatrzymany. Według portalu crunchyroll.com został już przewieziony do aresztu.