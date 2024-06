Janusz Rewiński nie żyje. Fala komentarzy. "Legenda polskiego kina"

"'Kiler' i 'Kiler-ów dwóch' to do dziś moje ulubione polskie komedie. Głównie za sprawą Cezarego Pazury i kultowych tekstów 'Siary'. Janusz Rewiński nie tylko tą kapitalną rolą zapisał się w historii polskiego kina. Pamiętam np. 'Tygrysy Europy', gdzie bawił do łez. Legenda. Niech spoczywa w pokoju" - napisał dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek.