Janusz Korwin-Mikke o "normalnym kraju" i roli kobiet w związku

"Chodzicie na "studia", na których uczy się Was międlenia słów. Zresztą olewacie je, Waszym marzeniem jest "Erasmus" ("piwo, sex i leserka"). Dziewczyny nie umieją nawet szyć, gotować i prasować - i nie wiedzą nic o realnym świecie. Same slogany" - napisał Janusz Korwin Mikke w jednym z tweetów odnoszących się do sobotniej konwencji Lewicy.

Janusz Korwin-Mikke i wizja normalnego kraju

Poseł Konfederacji nie omieszkał również przedstawić swojej wizji związku i jego funkcjonowania. "W normalnym kraju facet ma fart, gdy może mieszkać z rodzicami; na ogół mieszka bardzo tanio, ale płaci... do 30. roku życia. Pracuje, pracuje - i odkłada na mieszkanie. A potem żeni się z 18-latką, która dzięki temu nie musi mieszkać do 35. roku przy rodzicach" - pisał polityk.

W kolejnym tweecie Janusz Korwin-Mikke ubolewał nad losem kobiet, które muszą pracować by wspomóc małżonka w urządzaniu sobie wspólnego życia. "To dramat. Kobieta zamiast wejść do wymoszczonego gniazda musi je budować! Ona musi wraz z nim pół życia ciężko harować. A potem małżeństwo się rozpada - bo ona blisko menopauzy, a on przeżywa drugą młodość" napisał.