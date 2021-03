Janusz Korwin-Mikke "morsuje". W samych majtkach tarza się w śniegu [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke "morsuje". W sieci burza

"Poseł na Sejm proszę państwa. Żenada", "Tylko, że to mało śmieszne jest", "Ja już naprawdę nie wiem, jak to komentować", "Podobno politycy to zawsze lubili się ośmieszać, ale publicznie to dopiero jak zrobili im internet" - pisali internauci.