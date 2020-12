Janusz Korwin-Mikke komentuje kolizję ze swoim udziałem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na ulicy Kraszewskiego w Otwocku. Poseł Konfederacji włączał się do ruchu i podczas manewru przekroczył oś jezdni, wskutek czego doszło do kolizji z nadjeżdżającą z przeciwka ciężarową Scanią. Na szczęście nikomu nic się nie stało.