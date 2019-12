Janusz Dzięcioł nie żyje. Kogo pokonał w I edycji Big Brothera?

W czwartek w wypadku samochodowym zginął Janusz Dzięcioł. Polityk zyskał sławę po zwycięstwie w I edycji Big Brothera.

I edycja Big Brothera rozpoczęła się 4 czerwca. Do udziału w programie zgłosiło się ok. 10 tys. osób. Ogromne zainteresowanie programem nie powinno dziwić. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę wynoszącą 500 tys. zł.

Ostatecznie spośród wszystkich chętnych, do udziału w programie zaproszono 15 osób. To one na oczach milionów widzów stoczyły walkę o zwycięstwo w programie.