Jan Szyszko we wspomnieniach Stefana Niesiołowskiego. "Ceniłem jego wiedzę"

Jan Szyszko, były minister środowiska, zmarł nieoczekiwanie w środę. Politycy składają kondolencje i wspominają naukowca oraz leśnika. - To zaskoczenie i wielki żal - przyznał Stefan Niesiołowski.

Wypowiedział też niepokojące słowa. "Majestat śmierci nie pozwala mu dzisiaj o tym mówić, ale trzeba będzie o tym powiedzieć, bo to nie był przypadek, że akurat dzisiaj, że akurat teraz" - stwierdził.

W tym samym czasie TVP Info sugerowało, że ostatnia krytyka Szyszki mogła mieć wpływ na jego stan zdrowia. Kilka godzin później TVN24 wydał oświadczenie , w którym uznał, że "łączenie śmierci prof. Jana Szyszki z pracą dziennikarzy jest niegodziwym wykorzystywaniem śmierci do bieżącej polityki".

Zmarłego Jana Szyszkę wspominał również Stefan Niesiołowski. - Nie chcę komentować jego politycznej aktywności. Natomiast jako entomologa oceniam go bardzo wysoko - powiedział w rozmowie z portalem se.pl.

Przyznał, że śmierć byłego ministra środowiska była dla niego nieoczekiwana. - To zaskoczenie i wielki żal, mogliśmy się spierać w obszarze politycznym, natomiast ceniłem jego wiedzę. W swoich wypowiedziach o chrząszczach był rzetelny, to co pisał było solidnie udokumentowane. Wyrażam ogromny żal dla rodziny - dodał Niesiołowski.