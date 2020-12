Jan Rokita zmienił się nie do poznania. "To serio on?"

W sieci pojawiło się aktualne zdjęcie Jana Marii Rokity. "Że co? To serio on?" - pisali internauci. Na fotografii widać, że polityk zapuścił włosy. Były lider PO ma także brodę.

Jan Maria Rokita Źródło: East News