Jan Olszewski odcina się Wałęsie. "Degrengolada myślowa i moralna"

Były premier ostro skrytykował Lecha Wałęsę za słowa, które wypowiedział na spotkaniu z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi. Olszewski stwierdził, że dawny lider "Solidarności" ociera się o śmieszność.

- Całe wystąpienie Wałęsy oceniam jako działalność w jego stylu. Najwyraźniej doszedł do wniosku, że to będzie głośne i odbije się ogólnym echem. I się nie mylił. Prawdę powiedziawszy dość żałośnie to wyglądało. Opowiadanie ludziom, że górnicy powinni ich wspomóc, to jakaś reminiscencja z lat 80 - skomentował Olszewski w rozmowie z portalem wpolityce.pl.