Jan Maria Jackowski gościem programu "Tłit"

Czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu? Tak donosi "Super Express". Wszystko po to, by - jak czytamy w dzienniku - przygotować partię do kampanii wyborczej. "Misja została zakończona i według mnie prezes powinien skupić się teraz bardziej na partii, bo ta jest zaniedbana" - powiedział anonimowo w rozmowie z "SE" "ważny polityk PiS".